Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında yürüttüğü tarımsal üretimi karpuz hasadıyla sürdürdü.

Yeni Mahalle'deki belediyeye ait 11 dönümlük üretim alanında daha önce sebze yetiştiren ekipler, yaklaşık 75 gün önce toprakla buluşturulan karpuzların ilk hasadını gerçekleştirdi.

Üretim alanının yaklaşık 3-4 dönümlük bölümünde yetiştirilen karpuzlardan ilk hasatta 4 ila 5 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Ortalama ağırlığı 10 kilogram olan karpuzlardan bazılarının 20 kilograma kadar ulaştığı bildirildi.

BELEDİYENİN BOSTANINDAN DOĞRUDAN VATANDAŞIN SOFRASINA

Hasadı yapılan karpuzlar, üretim alanının yanında bulunan 3. Çevre Yolu Halk Ekmek büfesinde kilogramı 5 liradan satışa sunuldu.

Belediyenin aynı alanda yetiştirdiği domates, biber ve patlıcanlar da vatandaşlarla buluşturuldu. Uygun fiyatla satışa çıkarılan ürünler yoğun ilgi gördü.

'KİMYASAL İLAÇ VE GÜBRE KULLANMIYORUZ'

Adıyaman Belediyesi Ziraat Mühendisi İsmet Tekdal, 11 dönümlük alanda karpuzun yanı sıra patlıcan, biber ve domates yetiştirdiklerini söyledi.

Üretim sürecinde kimyasal ilaç ve gübre kullanmadıklarını belirten Tekdal, şöyle konuştu:

'Karpuzda bugün ilk hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Üretim sürecinde ilaç ve kimyasal gübre kullanmıyor, doğaya zarar vermeden ekolojik üretim yapmaya çalışıyoruz. Karpuzlarımız ortalama 10 kilogram geliyor. Ağırlığı 16, 17, 18, hatta 20 kilograma ulaşan ürünlerimiz de var. İlk hasatta yaklaşık 4-5 ton ürün bekliyoruz. Karpuzlarımızı kilogramı 5 liradan vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.'

UYGUN FİYATLI ÜRÜNLERE YOĞUN İLGİ

Hasadın ardından satışa çıkarılan karpuz ve sebzelere ilgi gösteren vatandaşlar, ürünlerin doğrudan üretim alanından taze şekilde sunulmasından ve fiyatların uygunluğundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kureyş Hanol, karpuzun yanı sıra domates, biber ve patlıcan da alacağını belirterek, 'Bu hizmet çok güzel, devam etmesini istiyoruz. Karpuzun kilosu 5 lira. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum' dedi.

Ali Lale ise ürünlerin taze ve fiyatların uygun olduğunu ifade ederek, 'Vatandaş ürünleri taze taze alıyor. Halkı düşünerek yapılan böyle bir hizmet çok faydalı' diye konuştu.

'PAZARDA 20 LİRA, BURADA 5 LİRA'

Satış noktasındaki fiyat ile piyasadaki fiyatlar arasında önemli fark bulunduğunu söyleyen Aziz Cem Çapik, 'Pazarda ve markette kilosu 20 lira olan karpuzu burada 5 liraya alabiliyoruz. Vatandaş açısından çok güzel bir hizmet' ifadelerini kullandı.

Yeni Sanayi Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Erkmen de vatandaşların satış noktasına yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 'Karpuzun kilosu 5 lira ve talep oldukça fazla. İnsanlar uygun fiyata ürün alabiliyor. Mahallem ve Adıyaman adına Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum' dedi.

Merdan Çetinkaya ise uygun fiyatlı satışın özellikle dar gelirli vatandaşlar açısından önemli olduğunu vurgulayarak, 'Karpuzun kilosu burada 5 lira olunca herkes alabiliyor. Bu hizmetlerden dolayı çok mutluyuz' diye konuştu.

Kaynak : PERRE