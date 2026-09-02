Eğitim sonunda İl Müdürü Hüseyin Elüstü, eğitmen Bilal Zemin'e plaket ve çiçek takdim etti.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kurum müdürlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 'Davranış Yönetimi ve Protokol Kuralları' konulu bir eğitim programı gerçekleştirdi. Eğitimde; etkili iletişim yöntemleri, kurumların doğru şekilde temsil edilmesi, davranış yönetimi ve protokol kurallarının uygulanması gibi başlıklar detaylı biçimde ele alındı.

Programda katılımcılara, kamu kurumlarında yöneticilerin sergilemesi gereken davranış biçimleri, resmi törenlerde ve davetlerde uyulması gereken protokol kuralları ile kurum içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Eğitimi veren Bilal Zemin, tecrübelerini paylaşarak yöneticilerin günlük işleyişte karşılaştıkları durumlara yönelik pratik öneriler sundu.

Eğitim sonunda Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, katkılarından dolayı Bilal Zemin'e teşekkür ederek günün anısına plaket ve çiçek takdim etti. Elüstü, 'Yöneticilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunan bu tür eğitimler, kurumlarımızın daha güçlü ve etkin bir şekilde temsil edilmesine vesile oluyor' dedi.

İl Müdürlüğü yetkilileri, benzer eğitim programlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini, kurum yöneticilerinin iletişim ve temsil becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak : PERRE