Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurum personeline yönelik 'Davranış Yönetimi ve Protokol Kuralları' konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitimde personelin kurum içi ve kurum dışı iletişim süreçlerinde daha etkili, doğru ve profesyonel bir yaklaşım sergilemesine katkı sağlanması amaçlandı.

KURUMSAL TEMSİL VE İLETİŞİM ELE ALINDI

Program kapsamında davranış yönetimi, etkili iletişim, kurumsal temsil, görgü ve nezaket kuralları ile protokol uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Kamu görevinin beraberinde getirdiği temsil sorumluluğu ve protokol kurallarına uygun davranış biçimleri üzerinde durulan eğitimde, günlük çalışma hayatında karşılaşılabilecek durumlara ilişkin örnekler paylaşıldı.

EĞİTİMİ BİLAL ZEMİN VERDİ

Bilal Zemin tarafından verilen eğitimde katılımcılara kurumsal iletişim ve davranış yönetimine ilişkin bilgi ve deneyimler aktarıldı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, personelin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemeye yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE