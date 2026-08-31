Adıyaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Vali Abdullah Küçük'ün ev sahipliğinde Dedeman Otel'de kabul programı düzenlendi.

Konuklarını kapıda karşılayan Vali Küçük, program boyunca masaları tek tek dolaşarak davetlilerle sohbet etti ve vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Toplumun farklı kesimlerinden geniş katılımın sağlandığı programda Büyük Zafer'in gururu ile milli birlik ve beraberlik ruhu hep birlikte yaşandı. Müzik dinletisinin gerçekleştirildiği kabul programında konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

'30 AĞUSTOS COŞKUSU BÜTÜN ADIYAMAN'I SARDI'

Kabul programında PERRE Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kent genelinde coşkuyla kutlandığını söyledi.

Tutdere, '30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu bugün bütün Adıyaman'ı sarmış durumda. Valiliğimizin düzenlediği resepsiyonda bütün sivil toplum kuruluşlarımızın ve kurumlarımızın katılımıyla bayramlaşıyor, Büyük Zafer'i hep birlikte kutluyoruz' dedi.

'CUMHURİYETE VE DEMOKRASİYE UZANAN YOL AÇILDI'

30 Ağustos'un Türkiye Cumhuriyeti açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Tutdere, şunları kaydetti:

'30 Ağustos Zaferi; ülkemiz, Cumhuriyetimiz ve devletimiz açısından yeni bir yolun açıldığı gündür. Cumhuriyete ve demokrasiye uzanan bu yolculuğun öncüleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.'

Büyük Zafer'in milletin ortak mücadelesiyle kazanıldığını belirten Tutdere, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, kahraman şehitlerimiz ve milletimizin güçlü birlikteliği sayesinde emperyalizmin Anadolu'daki kökleri sökülmüş; demokratik hukuk devletine ve bağımsız Cumhuriyete kapı açılmıştır. Biz bu nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çok önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.

'ZAFER BAYRAMI BİRLİĞE VE KARDEŞLİĞE VESİLE OLSUN'

Bütün Adıyamanlıların ve yurttaşların Zafer Bayramı'nı kutlayan Başkan Tutdere, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bütün hemşehrilerimin ve yurttaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Zafer Bayramı'nın ülkemizde birliğe ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle bütün aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.'

Kaynak : PERRE