Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kentteki okul yatırımları, derslik sayıları, bakım ve onarım çalışmaları, taşımalı eğitim, özel gereksinimli öğrencilerin eğitime erişimi ve pansiyon hazırlıkları hakkında PERRE'ye değerlendirmelerde bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirten Tosun, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören eğitim altyapısının devlet, millet ve hayırseverlerin desteğiyle yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

'6 BİN 247 DERSLİĞİN 930'U KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİ'

Depremin Adıyaman'daki eğitim kurumlarına büyük zarar verdiğini hatırlatan Tosun, deprem öncesinde kentte bulunan 6 bin 247 dersliğin 930'unun kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Tosun, 'Depremin büyük hasar verdiği Adıyaman'ımızda eğitim kurumlarımız yıkılmış, okullarımız hasar görmüştü. Toplam 6 bin 247 dersliğimizin 930'u kullanılamaz hale gelmişti. Devletimizin güçlü duruşu, milletimizin ve hayırseverlerimizin destekleriyle bugün deprem öncesindeki derslik sayımızdan 1.203 derslik daha fazla kapasiteyle yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz' dedi.

'145 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPACAK'

Adıyaman'daki öğrenci ve öğretmen sayılarını açıklayan Tosun, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 11 bin 200 öğretmenin görev yapacağını ve yaklaşık 145 bin öğrencinin okullarda eğitim göreceğini bildirdi.

Öğrencilerden 11 bin 863'ünün ilk kez birinci sınıfa başlayacağını ifade eden Tosun, şöyle konuştu:

'Bugün itibarıyla 11 bin 200 öğretmenimizle yaklaşık 145 bin öğrencimizin eğitim öğretime başlayacağı bir döneme giriyoruz. Bu öğrencilerimizden 11 bin 863'ü ilk defa birinci sınıfa başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılına büyük bir umutla hazırlanıyoruz.'

'ÇOCUKLARIMIZI DEĞERLERİNİ BİLEN BİREYLER OLARAK YETİŞTİRECEĞİZ'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli ve toplumsal değerlerle yetişmelerinin hedeflendiğini belirten Tosun, 'Çocuklarımızın değerlerini bilen, atalarına saygılı ve içinde yetiştikleri topluma karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Depremin ardından Adıyaman'da umutların yeniden büyüdüğünü dile getiren Tosun, çocukların geleceğe daha güvenli baktığı bir döneme girildiğini söyledi.

Tosun, 'Depremin yıkamadığı Adıyaman'ımızda umutların arttığı, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltının giderek çoğaldığı ve çok daha büyük başarılar elde edebileceklerine inandıkları bir eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

'İKİLİ EĞİTİM YALNIZCA İKİ OKULDA DEVAM EDECEK'

Kentte ikili eğitim yapan okul sayısının önemli ölçüde azaltıldığını açıklayan Tosun, yeni dönemde yalnızca iki okulda ikili eğitime devam edileceğini belirtti.

Söz konusu iki okulun yeni binalarına ilişkin ihalelerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dış finansman desteğiyle 15 Haziran itibarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Tosun, şöyle devam etti:

'Yeni eğitim öğretim yılına yalnızca iki okulumuzda ikili eğitim yapılacak şekilde başlıyoruz. Bu iki okulumuzun ihalesi de Bakanlığımız tarafından dış finansmanla 15 Haziran itibarıyla yapıldı. İnşallah bu okullarımız da gelecek eğitim öğretim yılına yetişirse Adıyaman'ı eğitim altyapısı bakımından Türkiye'nin en iyi illeri arasına yazdırmanın mutluluğunu yaşayacağız.'

OKULLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Yaz dönemi boyunca okullarda yoğun bir hazırlık çalışması yürütüldüğünü belirten Tosun, bakım, onarım ve tadilat gerektiren eğitim kurumlarında çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.

Tosun, 'Çocuklarımız yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla eskisinden çok daha güvenli okullarda ders başı yapacak. Yaz dönemi içerisinde okullarımızın tadilat, bakım ve onarımlarını yaptık. Eğitim öğretime yetişmesi gereken okullarımız için büyük gayret gösterdik' diye konuştu.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN TAŞIMA HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarının okul binalarının yapımı ve onarımıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Tosun, eğitime erişmekte güçlük yaşayan öğrenciler için yürütülen hazırlıklara da değindi.

Köyünde okul bulunmayan veya özel gereksinimi nedeniyle ulaşım desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler için taşıma ihalelerinin tamamlandığını açıklayan Tosun, şunları kaydetti:

'Çocuklarımızın evlerinden alınarak eğitim görecekleri okullara ulaştırılması için taşıma ihalelerimizi tamamladık. Bu süreçte öğrencilerimize destek olacak belletmenlerin görevlendirilmesine ilişkin işlemler de tamamlandı. İnşallah okulların açıldığı ilk günden itibaren özel çocuklarımız eğitime erişim noktasında hiçbir sıkıntı yaşamayacak.'

PANSİYONLAR YENİ DÖNEME HAZIRLANDI

Köylerden gelen ve pansiyonlarda kalması gereken öğrenciler için de hazırlıkların tamamlandığını belirten Tosun, pansiyonların ihtiyaç ve eksikliklerinin giderildiğini bildirdi.

Tosun, 'Pansiyonda kalması gereken öğrencilerimiz için bütün ihtiyaçları gözden geçirdik ve eksiklikleri giderdik. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarında emek veren bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

DEPREMZEDE ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR

Depremin ilk gününden itibaren eğitim çalışmalarını sürdüren öğretmenlere teşekkür eden Tosun, öğretmenlerin kendileri de depremzede olmalarına rağmen öğrencileri yalnız bırakmadığını vurguladı.

Tosun, 'Depremin ilk gününden itibaren kendileri de depremzede olan öğretmenlerimize sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Çocuklarımızın umutlarını artırmak için onlara kol kanat gerdiler, kendi yaşadıkları mağduriyetleri unutarak öğrencilerimizin yanında oldular' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın farklı alanlarda başarı elde eden öğrencilerinin arkasında öğretmenlerin büyük emeği bulunduğunu belirten Tosun, 'Bugün her kategoride Adıyaman'ın adını duyuran öğrencilerimiz varsa bunda en büyük pay öğretmenlerimizindir. Bir milli eğitim müdürü ve eğitim neferi olarak gelinen noktadan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum' şeklinde konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZA VE ÇOCUKLARIMIZA GÜVEN AŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Eğitim camiası olarak Adıyaman'ın geleceğine umutla baktıklarını ifade eden Tosun, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Rabbim böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Eğitim camiası olarak vatandaşlarımıza, velilerimize ve çocuklarımıza güven aşılamaya, onların geleceğe umutla bakmaları için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor; öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum.'

Kaynak : PERRE