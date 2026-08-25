Toplantıya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, Millî Eğitim Bakanlığı'nın '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' genelgesi doğrultusunda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve okullarda alınacak tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Bu çerçevede; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim süreçlerinde etkin şekilde uygulanması, millî birlik ve beraberlik bilincinin güçlendirilmesi, eğitim faaliyetlerinin Bakanlık politikaları doğrultusunda uygulama birliği içerisinde yürütülmesi ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması konuları üzerinde duruldu. Ayrıca öğrenci güvenliğinin sağlanması, eğitim ortamlarının güvenli ve verimli şekilde yönetilmesi, okulların eksiksiz hazırlanması için alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantının sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulunarak okul müdürlerine başarılar diledi.

Kaynak : PERRE