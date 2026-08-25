Alınan bilgiye göre olay, Besni Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servise başvuran ismi açıklanmayan kadın, bileğine taktığı bileziklerin çıkmadığını fark edince sağlık görevlilerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonuç vermeyince durum itfaiyeye bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel ekipman kullanarak bilezikleri çıkarttı. Müdahale sonrası kadının bileği rahatlatılırken, çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak : PERRE
Kaynak: Perre Haber Ajansı