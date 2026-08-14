Adıyaman İl Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursları kapsamında özel öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim programına katılan 25 öğrenci, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi aldı. Merkez Meydan Camii'nde engelli çocuklar için düzenlenen kapanış programında öğrencilerin kurs sürecinde edindikleri bilgiler ve gösterdikleri gelişim kutlandı. Programa Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı ile İl Müftü Yardımcısı Hilmi Benli katıldı. Yaz dönemi boyunca cami ve Kur'an kurslarında eğitim alan öğrenciler için düzenlenen programda kurs katılım ve başarı belgeleri öğrencilere takdim edilirken çeşitli hediyeler de verildi. Program, öğrencilerin aileleri, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri ve Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğünün katkılarıyla gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, programda yaptığı konuşmada özel öğrencilerin yaz Kur'an kurslarına katılarak Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi aldığını belirtti.

Şavlı, özel öğrencilerin Kur'an öğrenme konusunda gösterdikleri gayretin önemine dikkat çekerek, “Özel öğrencilerimiz Kur’an kursumuza geldiler. Burada Kur’an eğitimi aldılar. Şunu gördük ki Kur’an öğrenmeye, dinimizi öğrenmeye hiçbir engel yoktur. Yeter ki gözlerimiz perdelenmesin, basiretimiz perdelenmesin, gönüllere engel konulmasın” ifadelerini kullandı.

Yaz Kur'an kursları kapsamında cami ve Kur'an kurslarında eğitim gören özel öğrenciler için düzenlenen kapanış programında, kursa katılım sağlayan öğrencilere katılım ve başarı belgeleri verildi.

Öğrenciler program kapsamında çeşitli hediyelerle de sevindirildi.

Programın sonunda İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, özel öğrencilerin Kur'an-ı Kerim öğrenmesine katkı sağlayan din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti. Şavlı ayrıca öğrencilerin ailelerine ve programın hazırlanmasında görev alan Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğüne de teşekkürlerini iletti.