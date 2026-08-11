Genç Nesiller Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı Proje Destek Sistemi kapsamında hazırlanan “Genç Nesiller İçin Bilişim Ofisi” projesi onaylandı. Proje ile Adıyamanlı gençlere yapay zeka, yazılım, kodlama, dijital üretim ve web tasarımı alanlarında ücretsiz eğitim verilmesi planlanıyor. Eğitimlerin yanı sıra gençlerin Adıyaman’ın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini yerinde tanımaları için gezi programları düzenlenecek. Gençlerin bu geziler sırasında hazırlayacakları fotoğraf, video ve dijital içeriklerle kentin tanıtımına katkı sunmaları hedefleniyor. Proje kapsamında kurulacak Bilişim Ofisi’nin proje süresinin tamamlanmasının ardından da Genç Nesiller Derneği bünyesinde faaliyet göstermesi ve yeni eğitim, atölye ve teknoloji çalışmalarına ev sahipliği yapması planlanıyor.

Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, projenin yalnızca bir eğitim çalışması olmadığını, Adıyaman gençliğinin geleceğine ve kentin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak bir çalışma olarak gördüklerini belirtti.

Proje kapsamında kurulacak Bilişim Ofisi’nde gençlere yapay zeka, yazılım, kodlama, dijital üretim ve web tasarımı alanlarında ücretsiz eğitimler verilecek. Gençlerin teknoloji araçlarını kullanmanın yanında geleceğin mesleklerine yönelik bilgi ve beceriler kazanması hedefleniyor.

Eğitim programına katılan gençlerin Adıyaman’ın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini yakından tanımaları amacıyla çeşitli gezi programları da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Safvan Bin Muattal Türbesi, Kahta Kalesi, Gerger Kanyonları, Gölbaşı Tabiat Parkı ve Besni Kızılin gibi kentin önemli noktalarının ziyaret edilmesi planlanıyor.

Geziler sırasında gençlerin fotoğraf, video ve farklı dijital içerikler hazırlaması hedefleniyor. Bilişim eğitimlerinde edinecekleri bilgi ve becerileri bu çalışmalarda kullanacak gençlerin, kendi hazırlayacakları internet sitesi üzerinden Adıyaman’ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmaları amaçlanıyor.

Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, bu çalışmalarla gençlerin teknoloji alanında üretim yapan bireyler olmalarının yanı sıra Adıyaman’ın tanıtımına katkı sağlayacak gönüllü kültür elçileri olarak da görev üstlenmelerini hedeflediklerini ifade etti.

Kurulacak Bilişim Ofisi’nin proje süresinin sona ermesiyle birlikte faaliyetlerini sonlandırmayacağı, Genç Nesiller Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Ofiste ilerleyen dönemlerde yeni eğitim programları, atölyeler ve teknolojik çalışmalar düzenlenerek daha fazla gence ulaşılması planlanıyor.

Hasan Nusret Düşük, gençlere doğru rehberlik yapılması ve gerekli imkanların sağlanması halinde önemli projeler geliştirebileceklerine inandıklarını belirtti.

Düşük, “Bugünün teknoloji üreten gençleri, yarının bilim insanları, yazılımcıları, girişimcileri ve ülkemizi dünya sahnesinde temsil edecek liderleri olacaktır” dedi.

Genç Nesiller Derneği’nin kuruluşundan bu yana Adıyaman’ın sosyal, kültürel, eğitimsel ve teknolojik gelişimine katkı sunmayı amaçladığını belirten Düşük, gençlerin potansiyelini ortaya çıkaracak yeni projeler hazırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Adıyaman’ın geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Düşük, kentin gelecekte dünya ile rekabet edebilecek yazılımcılar, mühendisler, girişimciler ve teknoloji üreten gençler yetiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Düşük, projenin hayata geçirilmesine destek veren İçişleri Bakanlığı’na teşekkür ederken, gönüllülük esasına göre çalışan dernek yönetim kurulu üyeleri, üyeler ve gönüllülere de katkıları için teşekkür etti.

“Adıyaman’ımıza değer katacak, gençlerimizin geleceğini güçlendirecek projeleri üretmeye ve şehrimize kazandırmaya var gücümüzle devam edeceğiz” diyen Düşük, yeni çalışmaların da sürdürüleceğini kaydetti.