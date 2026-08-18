Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin ardından üniversitelere merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Üniversite tercihi yapan adaylar, hangi yükseköğretim programına yerleştirildiklerini ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Adayların sonuçlara ulaşabilmesi için T.C. kimlik numarası ile aday şifresini kullanması gerekiyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıt takvimi de belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için ise ek tercih süreci uygulanacak.

Sonuçlar ÖSYM Üzerinden Öğrenilebilecek

2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını sorgulayabilecek.

Üniversite Kayıtları 24-28 Ağustos'ta

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Yerleşemeyen Adaylar Ek Tercih Yapabilecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için ek tercih sürecinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ersoy, sınav hazırlık sürecini tamamlayan adayları, öğretmenleri ve aileleri tebrik ederek üniversiteye yerleşen adaylara eğitim hayatlarında başarılar diledi. Yerleşemeyen adayların ise ek tercih sürecini takip etmeleri gerektiğini belirtti.