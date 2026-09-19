Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye birinciliği elde eden imam hatipli gençler, sınava hazırlanan lise öğrencilerine rehberlik etmek ve motivasyon sağlamak amacıyla Adıyaman'a geldi.

ÖNDER Adıyaman koordinasyonunda gerçekleştirilen tecrübe paylaşımı ve motivasyon buluşmaları, Adıyaman Anadolu Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi ile Kahta Ebu Sadık İmam Hatip Lisesi konferans salonlarında düzenlendi.

ŞAMPİYONLAR BAŞARININ FORMÜLÜNÜ PAYLAŞTI

Program kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Türkiye birincileri; sınava hazırlık sürecinde uyguladıkları düzenli çalışma programlarını, doğru kaynak kullanımını, zaman yönetimini ve deneme sınavlarının analiz yöntemlerini anlattı.

Başarının yalnızca uzun süre çalışmaktan değil, planlı ve istikrarlı bir çalışma disiplininden geçtiğini vurgulayan öğrenciler, sınav sürecinde yaşadıkları moral kaybı ve stresle nasıl başa çıktıklarını da kendi deneyimleri üzerinden aktardı.

Adıyaman Anadolu Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen ilk oturumun ardından heyet Kahta'ya geçerek Ebu Sadık İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Her iki okulda da öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programlar soru-cevap bölümleriyle devam etti. Liseli öğrenciler, hedefledikleri bölümler, sınav hazırlığı ve çalışma teknikleriyle ilgili merak ettikleri soruları Türkiye birincilerine doğrudan yöneltme fırsatı buldu.

'GELECEĞİN ÖNCÜ NESLİ BU SIRALARDAN ÇIKACAK'

Buluşmalarda değerlendirmelerde bulunan ÖNDER Adıyaman teşkilatı, gençlerin ufkunu açacak ve motivasyonlarını artıracak çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Yapılan açıklamada, imam hatip okullarının hem akademik başarıda hem de ahlaki duruşta öncü nesiller yetiştirdiğine dikkat çekilerek, Adıyaman ve Kahta'daki okul sıralarından da geleceğin Türkiye şampiyonlarının çıkacağına inanıldığı ifade edildi.

Programlar, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin Türkiye birincilerine teşekkür etmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE