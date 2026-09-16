Bilim ve teknoloji alanında eğitim alan öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama sahasında gözlemlemelerini sağlamak amacıyla düzenlenen gezide, Atatürk Barajı'nın yapısı, çalışma sistemi ve elektrik enerjisi üretim süreci hakkında bilgi verildi.

ENERJİ ÜRETİM SÜRECİNİ YERİNDE İNCELEDİLER

Teknik gezi kapsamında öğrenciler, enerji üretiminde kullanılan teknolojileri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Mühendislik ve teknoloji alanlarına ilişkin süreçleri sahada gözlemleyen öğrenciler, baraj ve hidroelektrik santralinin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyaretin, öğrencilerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına yönelik ilgilerinin geliştirilmesine ve teorik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştirmelerine katkı sağlaması amaçlandı.

GENÇLERE YÖNELİK TEKNİK ETKİNLİKLER SÜRECEK

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençlerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kendilerini geliştirmelerini destekleyen eğitim ve etkinliklere önem verildiği belirtildi.

Deneyap öğrencilerinin teorik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle desteklemeye yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak : PERRE