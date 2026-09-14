Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Adıyaman'da 145 bin 698 öğrenci bugün ders başı yaptı. Öğrencilerin yeni dönem heyecanını paylaşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitim camiasına verimli ve başarılı bir yıl diledi.

ÇOCUK KAMPÜSLERİ, KURS MERKEZLERİ VE KÜTÜPHANELERLE DESTEK

Çocukların nitelikli, güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitim almasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade eden Tutdere, Adıyaman Belediyesinin eğitimin farklı kademelerine yönelik çalışmalarını yeni dönemde de sürdüreceğini bildirdi.

Belediye tarafından kente kazandırılan Çocuk Kampüslerinin yanı sıra eğitim ve kurs merkezleri ile kütüphanelerde sunulan hizmetlerin devam edeceğini belirten Tutdere, çocukların ve gençlerin eğitim hayatına verilen desteğin artırılacağını kaydetti.

TUTDERE: 'ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Başkan Tutdere, yeni eğitim öğretim yılı mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman'ımızda 145 bin 698 evladımız bugün ders başı yaparak 2026-2027 eğitim öğretim yılına başlıyor.

Yeni eğitim döneminin; öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunan, başarılarını ve geleceğe dair umutlarını güçlendiren verimli bir yıl olmasını diliyorum.

Çocuklarımızın nitelikli, güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitim alması hepimizin ortak sorumluluğudur. Adıyaman Belediyesi olarak okul öncesi eğitimden başlayarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatını destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olması temennisiyle başarılar diliyorum.'

Kaynak : PERRE