Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Muhammed Bilal Okay, 1-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada ay-yıldızlı formayla mücadele etti.

71 kilogram kategorisinde rakipleriyle karşılaşan milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

KELEŞ: 'ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL ETMESİ GURUR KAYNAĞIDIR'

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Okay'ın uluslararası alanda elde ettiği derecenin kendilerini gururlandırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Muhammed Bilal Okay'ı elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada başarıyla temsil etmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Başarısında emeği bulunan antrenörlerine ve destek veren herkese teşekkür ediyor, kendisine spor hayatında nice başarılar diliyorum.'

Kaynak : PERRE