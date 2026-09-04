Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, yeni hizmet binasına taşınan Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC)'ni ziyaret etti. Ziyarette AGC Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Elüstü, cemiyetin yeni binasının hayırlı olmasını dileyerek basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Adıyaman'ın spor alanındaki mevcut durumu, devam eden yatırımlar ve gelecekte hedeflenen spor altyapısı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Elüstü, son dönemde artan spor yatırımlarıyla birlikte Adıyaman'ın bölgenin en güçlü spor altyapısına sahip illerden biri olacağını ifade etti.

Yeni spor yatırımlarında Adıyaman milletvekillerinin önemli katkıları bulunduğunu belirten Elüstü, hedeflerinin yalnızca tesis sayısını artırmak olmadığını vurguladı. 'Artık Adıyaman deprem kenti olmaktan kurtulup, eski günlerine dönsün diye gece gündüz çalışıyoruz. Ben sadece yeni spor tesislerinin yapılmasını değil; aynı zamanda bu kentin bir futbol takımının olmasını, milli sporcu sayısının artmasını ve gençlerimizin sporla kendilerini geliştirebilmelerini istiyorum. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz' dedi.

Basının çalışmaların kamuoyuna duyurulmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Elüstü, spor yatırımlarına katkı sunan milletvekillerine ve yapılan çalışmaları kamuoyuna aktaran basın mensuplarına teşekkür etti.

AGC Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyeleri ise nazik ziyaretinden dolayı İl Müdürü Hüseyin Elüstü'ne teşekkür ederek, Adıyaman'ın spor alanında daha güçlü bir konuma gelmesi için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE