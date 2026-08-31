Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği modern pentatlon müsabakaları, farklı yaş kategorilerinden sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

U9, U11, U13, U15 ve U17 kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda genç sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Kadın ve erkek sporcuların sergiledikleri performans, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

ERKEKLERDE DERECEYE GİREN SPORCULAR

U9 Erkekler kategorisinde Mustafa Miraç Koyuncu birinci, Ahmet Ali Şekerli ikinci oldu.

U11 Erkekler kategorisinde Ökten Talha Örnekol birinciliği, Ömer Bulut Avan ikinciliği ve Kuzey Kasımoğlu üçüncülüğü elde etti.

U13 Erkekler kategorisinde Kerim Solmaz birinci olurken Çınar Alan ikinci, Hasan Arda İnci ise üçüncü sırada yer aldı.

U15 Erkekler kategorisinde Etka Yorguner birinci, Eymen Karakuş ikinci ve Eymen Alp Güllü üçüncü oldu.

U17 Erkekler kategorisinde ise Rüzgar Kasımoğlu birinciliği, Harun Karakuş ikinciliği ve Osman Eymen Yıldırım üçüncülüğü elde etti.

KADIN SPORCULAR KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

U9 Kadınlar kategorisinde Öykü Dernek birinci, Ecrin Hifa Kuştepe ikinci oldu.

U11 Kadınlar kategorisinde Elis Ulaş birinciliği elde ederken Masal İzci ikinci, Zeynep Elif Kuştepe üçüncü sırada yer aldı.

U13 Kadınlar kategorisinde Defne Alan birinci, İrem İnci ikinci ve Elif Almacı üçüncü oldu.

U15 Kadınlar kategorisinde Sena Kesen birinciliğe ulaşırken Hiranur Nezahat Tural ikinci, Alya Nehir Avcı üçüncü sırada yer aldı.

U17 Kadınlar kategorisinde ise Azra Yaşamalı birinci, Funda Yılmaz ikinci ve Tülay Doğan üçüncü oldu.

ELÜSTÜ SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Müsabakaların ardından değerlendirmede bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, dereceye giren sporcuları başarılı performanslarından dolayı tebrik etti.

Gençlerin farklı spor branşlarına yönelmesinin ve sportif faaliyetlerde aktif olarak yer almasının önemine dikkat çeken Elüstü, müsabakalara katılan bütün sporcuları azimli ve centilmence mücadelelerinden dolayı kutladı.

Elüstü, modern pentatlonun Adıyaman'da gelişmesine katkı sunan antrenörlere, hakemlere, teknik ekibe ve organizasyonda görev alan personele de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Adıyaman'da gençlerin sporla iç içe yetişmesi ve farklı branşlarda kendilerini geliştirmesi amacıyla düzenlenen sportif faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi hedefleniyor.

Kaynak : PERRE