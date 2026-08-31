Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Adıyaman Kız Yurdu'nu ziyaret ederek yurt personelleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde düzenlenen toplantıda yurtta devam eden hazırlıklar, öğrencilere sunulan hizmetler ve yeni dönemde yürütülmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Toplantıda personellere yeni dönemle ilgili tavsiyelerde bulunan İl Müdürü Elüstü, öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Yurt hizmetlerinin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çeken Elüstü, öğrenci memnuniyetinin ön planda tutulmasını istedi.

PERSONELİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ

Toplantı kapsamında yurt personellerinin görüş ve önerilerini de dinleyen Elüstü, öğrencilerin yeni dönemde daha güvenli, huzurlu ve verimli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hazırlıkların iş birliği içerisinde sürdürüleceğini belirten Elüstü, yeni eğitim öğretim döneminin başarılı ve sorunsuz geçmesi temennisinde bulunarak personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak : PERRE