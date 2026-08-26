Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde GSB yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00'da başladı.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak ve 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yurt Başvurusu' hizmeti üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru öncesinde e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri, okul ve bölüm bilgilerinin doğru ve güncel olduğundan emin olmaları gerekiyor.

Başvuru formundaki bilgilerin doldurulup onaylanmasının ardından başvuru işlemi tamamlanacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

GSB tarafından yapılan duyuruya göre başvurular, 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında örgün yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile 30 Haziran 2026 tarihinden önce örgün yükseköğretim programına kayıtlı olan ara sınıf öğrencilerini kapsıyor.

Bu kapsamda üniversiteye yeni yerleşen öğrencilerin yanı sıra gerekli şartları taşıyan ara sınıf öğrencileri de yurt başvurusunda bulunabilecek.

BAŞVURULAR 12 FARKLI KAMU KURUMUNDAN ALINAN VERİLERLE KONTROL EDİLECEK

Yurt başvurularının değerlendirilmesinde öğrencilerin beyan ettiği sosyal ve ekonomik bilgiler dikkate alınacak.

GSB'nin açıklamasına göre başvurularda verilen bilgiler 12 farklı kamu kurum ve kuruluşundan alınan verilerle kontrol edilecek. Ailenin gelir ve sosyal durumu ile öğrencinin akademik başarısı, yerleştirme değerlendirmelerinde dikkate alınacak kriterler arasında yer alacak.

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI TARİH HENÜZ DUYURULMADI

2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz duyuru yapılmadı.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

YURT ÜCRETLERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak yurt ücretleri ve güvence bedellerine ilişkin güncel tutarların da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Öğrencilerin başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin Bakanlık tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

SON BAŞVURU 29 AĞUSTOS SAAT 23.59

Yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin başvurularını 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Başvuruların son gününde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle öğrencilerin işlemlerini son saate bırakmamaları öneriliyor.

Kaynak : PERRE