Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, kurum bünyesinde Beden İşçisi (Temizlik) meslek kolunda görevlendirilmek üzere 166 kişilik Toplum Yararına Program uygulanacağını duyurdu.

337747 program numarasıyla yürütülecek TYP için başvurular 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular İŞKUR e-Şube, ALO 170 iletişim hattı ve İŞKUR hizmet noktaları üzerinden gerçekleştirilebilecek.

PROGRAM 6 AY SÜRECEK

Altı ay süreyle uygulanacak programın 10 Eylül 2026 tarihinde başlayacağı, 8 Mart 2027 tarihinde ise sona ereceği bildirildi.

Programa katılacak 166 kişinin belirlenmesinde noter kurası yöntemi uygulanacak.

KURA 2 EYLÜL'DE YAPILACAK

Noter kurası, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda (METEM) gerçekleştirilecek.

AYNI GÜN BAŞLAYAN TYP'LERDEN YALNIZCA BİRİNE BAŞVURU YAPILABİLECEK

Duyuruya göre bir kişi, aynı gün başvuruları başlayan TYP programlarından yalnızca birine başvurabilecek.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) göre aynı adreste ikamet eden ve gerekli şartları taşıyan herkes başvuruda bulunabilecek ancak aynı haneden yalnızca bir kişi katılımcı olarak belirlenebilecek.

Aynı adreste yaşayan birden fazla kişinin seçim listesinde yer alması durumunda İŞKUR'a kayıt tarihi daha eski olan kişiye, kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise yaşı daha büyük olan kişiye öncelik verilecek.

HANE GELİRİ ŞARTI UYGULANACAK

ADNKS'ye göre aynı adreste yaşayan kişilerin, başvuru tarihi itibarıyla ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici işlerden elde ettikleri toplam kazancın net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde, aynı adreste ikamet eden kişiler TYP'ye katılamayacak.

Yurt, sığınma evi ve benzeri toplu yaşam alanlarında kalanlar için ise bu şart aranmayacak.

TYP'YE KATILIM ŞARTLARI AÇIKLANDI

Programa başvuracak kişilerin İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, 18 yaşını tamamlamış ve 19 yaşından gün almış olması, açık lise ve açık öğretim öğrencileri hariç öğrenci olmaması ve programın gerçekleştirileceği yerde ikamet etmesi gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin emekli, malul aylığı veya benzeri bir maaş almaması; SGK'ya tabi sigortalı çalışan, vergi mükellefi, şirket ortağı veya Bağ-Kur'lu olmaması şartı da aranacak.

Ayrıca adayların programın başlayacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl içerisinde programın uygulanacağı kurumda, bağlı kuruluşlarında, müteahhit veya taşeronlarında çalışmamış olması gerekiyor.

TYP'DEN EN FAZLA 9 AY YARARLANILABİLECEK

Duyuruda, bir katılımcının TYP'den en fazla 9 ay yararlanabileceği belirtildi.

Herhangi bir kurs veya programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcılar yaptırım süresince TYP'den yararlanamayacak.

Program devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilecek. Bu kişiler, son yararlanma tarihinden itibaren 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramayacak.

Kaynak : PERRE