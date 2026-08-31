Ankara'daki Adıyamanlıların yakından tanıdığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Personel Atama Uzmanı Ali Arıcak'ın yeğeni, Şambayat eski Belediye Başkanı Hanifi Arıcak'ın torunu, Karayolları personeli Bayram Arıcak'ın oğlu olan Sağlık Personeli Tayyip Arıcak ile Emine Arıcak için Adıyaman'da düğün töreni düzenlendi.

Düğüne Adıyaman ve çevre ilçelerden protokol üyeleri, siyasetçiler, bürokratlar, sağlık çalışanları, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PROTOKOL VE SAĞLIK CAMİASI GENÇ ÇİFTİ YALNIZ BIRAKMADI

Törende Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman eski Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tepe, Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Helli, Başhekim Yardımcısı Tayfun Börte ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önceki Başhekimi Prof. Dr. Kasım Turgut yer aldı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Personel Başkan Yardımcısı Ömer Bilen ve kurum çalışanları, Türk Sağlık-Sen Adıyaman İl Başkanı Fidan Karakuş ve yönetimi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi müdürü Mehmet Zengin ve müdür yardımcıları, hastane çalışanları da genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Törene ayrıca Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

SİYASET VE YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİ KATILDI

Düğünde AK Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Ekrem Çadır, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, AK Parti Besni İlçe Başkanı Ömer Ertürk ve parti yönetimleri hazır bulundu.

Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin, Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, MHP Besni İlçe Başkan Vekili Mustafa Çetin ve yönetimi ile MHP Besni önceki dönem İlçe Başkanı Fuat Akdeniz, Besni eski Beldiye Başkanı İbrahim Öztürk de törene katıldı.

İŞ DÜNYASI VE STK TEMSİLCİLERİ DE DÜĞÜNDEYDİ

Düğüne ATSO Meclis Başkanı Gani Bereket, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Dikmen, Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hacı Arslan, Besni Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ferhat Songur ile Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç katıldı.

İş dünyasından Oğuz Mutlu, Mahmut Tohumcu, Cebrail Kılınç, Abdurrahman Şan ve Ali Ertemur'un da yer aldığı törende; Besni, Gölbaşı, Tut, Kahta, Samsat, Sincik, Çelikhan ve Gerger ilçelerinden gelen davetliler genç çifti yalnız bırakmadı.

Ankara'dan gelen Adıyamanlıların yanı sıra Adıyaman İl Genel Meclisinin Besni ve Gölbaşı üyeleri, Karayolları çalışanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basın mensupları da düğüne katıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Salih Bal da törene iştirak eden isimler arasında yer aldı.

ALİ ARICAK'TAN DAVETLİLERE TEŞEKKÜR

Düğün sonrasında açıklamada bulunan Ali Arıcak, Tayyip ve Emine Arıcak çiftinin mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan bütün davetlilere teşekkür etti.

Arıcak; protokol üyelerine, siyasi parti temsilcilerine, belediye başkanlarına, kamu yöneticileri ve çalışanlarına, sağlık camiasına, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına ve farklı ilçelerden gelen hemşehrilerine teşekkürlerini iletti.

Ankara'dan Adıyaman'a gelerek düğüne katılan hemşehrilerine de teşekkür eden Arıcak, gösterilen ilginin ailesi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Tayyip ve Emine Arıcak çifti, tören boyunca davetlilerin tebriklerini kabul etti. Düğün, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE