Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmaları kapsamında Adliye Sarayı çevresinde asfalt mesaisine başladı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine geçildi. Çalışmalarla bölgedeki yolların daha güvenli, modern ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

YOLLAR YENİ ADLİ YILA HAZIRLANIYOR

Adliye Sarayı çevresindeki asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak yeni adli yıl öncesinde hizmete açılması planlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı.

TUTDERE: 'ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR'

Adliye çevresindeki yolların yeni adli yıla hazır hale getirileceğini belirten Başkan Tutdere, şunları söyledi:

'Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz mesaisine aralıksız devam ediyor. Yavuz Selim Mahallemizde, Adliye Sarayı çevresindeki altyapı çalışmalarını tamamladık ve sıcak asfalt serimine başladık.

Yeni adli yıl öncesinde buradaki yolları tamamlayarak hakimlerimizin, savcılarımızın, avukatlarımızın, adliye çalışanlarımızın, bölge esnafımızın ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çalışmalarımızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum.'

'YOLLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kent genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Tutdere, ekiplerin şehrin farklı noktalarında görev yaptığını belirtti.

Başkan Tutdere, 'Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Adıyaman'daki yolların büyük bölümünde üstyapı çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Yürüttüğümüz kapsamlı altyapı ve üstyapı hamlesinde hemşehrilerimizin desteğini ve duasını yanımızda hissediyoruz. Bizlere güç veren tüm hemşehrilerimize, AKEDAŞ ve Türk Telekom ailelerine teşekkür ediyorum' dedi.

'DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN BİRLİKTE KALKIYORUZ'

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine de değinen Başkan Tutdere, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Yaralarımızı birlikte sarıyor, düştüğümüz yerden yine birlikte kalkıyoruz. Şehrimiz hak ettiği yere mutlaka gelecek. Adıyaman'ımıza ve hemşehrilerimize hizmet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu kentin geleceği için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE