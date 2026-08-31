Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından Çelikhan ilçesine bağlı Şerefhan Köyü'nde yürütülen altyapı ve yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında köyün altyapı ve kanalizasyon ihtiyaçları giderilirken, köy içi yollar da İl Özel İdaresinin kendi tesislerinde ürettiği kilitli parke taşlarıyla kaplandı.

KÖY İÇİ ULAŞIM DAHA KONFORLU HALE GETİRİLDİ

Altyapı çalışmalarının ardından gerçekleştirilen parke taşı döşemesiyle köy içi yolların daha düzenli, modern ve konforlu bir yapıya kavuşturulduğu belirtildi.

Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik altyapı ve üstyapı çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE