Çelikhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tütün ekili arazilerde zarara neden oldu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt, doludan etkilenen çiftçi ve üreticiler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

'ÜRETİCİLERİMİZİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMELİ'

Çiftçilerin büyük emek ve sabırla yetiştirdiği ürünlerin doğal afetlerden zarar görmesinin kendilerini üzdüğünü belirten Kurt, şu ifadeleri kullandı:

'Çelikhan ilçemizde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tütün tarlaları zarar gören kıymetli çiftçilerimize ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Alın teriyle, büyük bir emek ve sabırla yetiştirilen tütün ürünlerimizde meydana gelen zararın bir an önce tespit edilmesi ve üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi büyük önem taşıyor.'

'BAKANLIK VE İLGİLİ KURUMLAR NEZDİNDE GİRİŞİMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurgulayan Kurt, üreticilerin zararlarının belirlenmesi ve gerekli desteklerin sağlanması konusunda süreci yakından takip edeceklerini söyledi.

Kurt, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Tarım ve Orman Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız nezdinde gerekli hasar tespit çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi, üreticilerimizin zararlarının belirlenmesi ve imkanlar dahilinde gerekli desteklerin sağlanması için konunun yakından takipçisi olacağız. Üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi adına üzerimize düşen her türlü girişimi yapmaya devam edeceğiz.'

'ÇELİKHAN'DA TÜTÜN BİNLERCE AİLENİN GEÇİM KAYNAĞI'

Çelikhan'ın Adıyaman'ın önemli tütün üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kurt, tütün üretiminin bölge ekonomisi ve ailelerin geçimi açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Kurt, 'Çelikhan'ımızda tütün yalnızca bir tarım ürünü değildir. Binlerce hemşehrimizin emeği, alın teri ve geçim kaynağıdır. Toprağına sahip çıkan, üreten ve Adıyaman'ımızın ekonomisine değer katan çiftçilerimizin dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Üreticilerimizin emeğinin korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

'RABBİM ÇİFTÇİLERİMİZİN EMEĞİNİ ZAYİ ETMESİN'

Dolu yağışından etkilenen bütün çiftçilere geçmiş olsun dileklerini yineleyen Kurt, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Rabbim çiftçilerimizin emeğini ve alın terini zayi etmesin. Çelikhan'ımızı, Adıyaman'ımızı ve aziz milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin. Dolu yağışından etkilenen tüm üreticilerimize ve hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'

Kaynak : PERRE