Programda, 15 Temmuz gecesi gösterdikleri cesaret ve fedakârlıkla milletin gönlünde derin iz bırakan gazilerle sohbet eden İl Emniyet Müdürü Nazman, gazilerin ülkenin bağımsızlığı ve demokrasisi için verdikleri mücadelenin unutulmayacağını vurguladı.

Nazman, '15 Temmuz'da gösterilen direniş, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergesidir. Gazilerimiz, bu ülkenin onur nişanıdır' ifadelerini kullandı.

Kahvaltı programında gaziler, yaşadıkları süreci ve o geceki mücadelelerini paylaşırken, emniyet teşkilatının kendilerine gösterdiği ilgi ve desteğin önemine dikkat çekti.

Etkinlikte, gazilerin hatıralarını canlı tutmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla yapılan buluşmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PERRE