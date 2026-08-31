Dün öğle saatlerinde meydana gelen dolu yağışı, ilçedeki tarım arazilerinde ciddi zarara yol açtı. Özellikle Pevrinan mevkii ile Orandolu bölgesinde ekili ürünler büyük ölçüde zarar gördü. Tarlalarına giden çiftçiler, başta tütün olmak üzere birçok ürünün dolu nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Yağışın ardından bölgeye intikal eden Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemelerde bulundu. Yetkililer, en kısa sürede hasar tespit çalışmalarının tamamlanarak üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Kaynak : PERRE