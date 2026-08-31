Kurumsal hizmet ağını güçlendirme hedefleri kapsamında Gerger Korulu (Nissibi) Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası, Adıyaman Merkez İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası, Adıyaman Merkez Kültür Merkezi, Adıyaman Merkez İl Müftülüğü Hizmet Binası ve İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binasına yönelik fiziki çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Sosyal ve inanç yapılarına yönelik yatırımlar kapsamında İndere Cemevi, Siteler Mahallesi Cemevi ve Kömür Beldesi Cemevi projelerindeki çalışmalar sürdürülüyor.
Tarihî ve kültürel miras geleceğe taşınıyor
Adıyaman’ın köklü geçmişine ait eserlerin korunarak yarınlara aktarılması amacıyla yürütülen restorasyon ve koruma faaliyetleri 2026 programının ana başlıklarından birini oluşturuyor.
Bu kapsamda öne çıkan yatırımlar:
Adıyaman Merkez Tarihî Tuz Hanı: Restorasyon ve onarım çalışmaları yürütülüyor.
Zey (İndere) Köyü Zey Camisi: Restorasyon ve peyzaj projelendirmesi gerçekleştiriliyor.
Şeyh Abdurrahman Erzincani Türbesi: Türbe ile yaklaşık 2 bin metrekarelik çevre alanının restorasyon ve peyzaj projelendirmesi sürdürülüyor.
Gerger Oymaklı Köyü: Bölgede bulunan minare ve cami kalıntılarının restorasyon projeleri hazırlanıyor.
Merkez Varlık Mahallesi: Tarihî Eski Askerlik Binasına ait restorasyon projelerinin hazırlanması süreci devam ediyor.
Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi; kamu hizmet standartlarını yükseltmek, kadim mirasın ihya edilmesini sağlamak, sosyal yaşam alanlarını genişletmek ve kurumun üretim kapasitesini artırmak amacıyla il genelindeki yatırımlarına devam ediyor.