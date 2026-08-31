Kamu hizmetlerinden kültürel mirasa: Adıyaman’ın geleceğini inşa eden kapsamlı yatırımlar Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi, 2026 yılı çalışma takvimi doğrultusunda kamu hizmet yapılarından sosyal ve inanç merkezlerine, tarihî değerlerin korunmasından üretim ve enerji imkânlarına kadar geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor.