Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı halde buldukları dağ keçisini koruma altına alarak tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Olay, Çelikhan ilçesine bağlı Yeşilova Köyü kırsalında meydana geldi. Rutin devriye görevini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında hareketsiz ve bitkin halde bulunan dağ keçisini fark etti.

Yaralı olduğu belirlenen dağ keçisini bulunduğu yerden dikkatli şekilde alan ekipler, hayvanın zarar görmemesi için gerekli güvenlik önlemlerini aldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisi, tedavi ve rehabilitasyon sürecine alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavisine başlanan dağ keçisinin, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.