Adıyaman'ın Sincik ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Pınarbaşı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile köylüler, yangına birlikte müdahale etti.

Yürütülen çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları da titizlikle tamamlandı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgede gerekli kontrollerini sürdürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik ilgili ekiplerin incelemeleri devam ediyor.