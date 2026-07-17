Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Köyü'nde ata binen 12 yaşındaki bir çocuk, atın tepmesi sonucu yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay, Sincik ilçesine bağlı İnlice Köyü'nde meydana geldi. Ata binen Muhammed Emir D. (12), atın tepmesiyle dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammed Emir D., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralı çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.