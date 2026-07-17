Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hoca Ömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Demokrasi Parkı yakınlarında meydana geldi. Hikmet Y. yönetimindeki 27 BEZ 921 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zeliha S.'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zeliha S., tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.