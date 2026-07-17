Adıyaman'da iki gündür haber alınamayan ve ailesinin başvurusu üzerine aranan 16 yaşındaki Muhammet Pekmez'den sevindiren haber geldi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Siteler Mahallesi'ndeki bir parkta bulunan Muhammet, gerekli işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Siteler Mahallesi'nde yaşayan Nergis ve Adem Pekmez çiftinin üç çocuğundan biri olan Muhammet Pekmez, evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

İhbarın ardından başlatılan arama çalışmaları kapsamında Muhammet Pekmez, Siteler Mahallesi'nde bulunan bir parkta otururken bulundu.

Yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Muhammet'in, evde yaşanan bir tartışmanın ardından kızgınlıkla evden ayrıldığı ve bu nedenle geri dönmediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.