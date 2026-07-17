Adıyaman'da Beşpınar Mesire Alanı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kahta yönüne seyir halinde bulunan Eyüp S. (22) yönetimindeki 23 AE 760 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobil takla atarak ters döndü.

Kazada sürücü Eyüp S. ile araçta bulunan Melisa T. (22) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri ile bölge trafik polisleri, kaza yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.