Adıyaman Belediyesi Halk Ekmek, ekmek israfını azaltmak ve vatandaşların yalnızca ihtiyaçları kadar ekmek alabilmesini sağlamak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Halk ekmek büfelerinde satışa sunulan 105 gramlık yarım ekmek, 6 lira fiyatla vatandaşlarla buluştu. Uygulamayla hem gereksiz tüketimin önüne geçilmesi hem de aile bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Özellikle tek kişilik haneler, yaşlı vatandaşlar ve günlük ekmek tüketimi düşük olan aileler için alternatif oluşturacak uygulamanın, ekmek israfını azaltarak tasarruf bilincini yaygınlaştırması amaçlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ihtiyaç kadar ekmek tüketilmesinin hem ekonomik açıdan hem de israfın önlenmesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

Başkan Tutdere, "Halk Ekmek bünyesinde başlattığımız yarım ekmek uygulamasıyla vatandaşlarımızın yalnızca ihtiyaçları kadar ekmek almasını teşvik ediyoruz. Böylece hem israfın önüne geçmeyi hem de hemşehrilerimizin bütçesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Aynı kalite ve lezzeti daha ekonomik bir seçenekle vatandaşlarımızla buluştururken, tasarruf kültürünü de yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulama kapsamında 105 gramlık yarım ekmek, Adıyaman Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde 6 liradan satışa sunulmaya başlandı.