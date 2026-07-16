Adıyaman'da yaya güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla yerleştirilen demir korkuluklar, bazı vatandaşlar tarafından aşılmaya devam ediyor. Yaya geçidi ve üst geçitleri kullanmak yerine korkulukların üzerinden atlayan yayalar, hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki sürücüleri riske atarken, ortaya çıkan görüntüler tepki topladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşların kontrolsüz şekilde yola çıkmasını önlemek amacıyla demir korkuluklar yerleştirildi. Ancak alınan tedbirlere rağmen bazı yayalar, yaya geçidi ve üst geçitleri kullanmak yerine korkulukların üzerinden atlayarak karşıya geçmeyi tercih etti.

Trafik akışının yoğun olduğu bulvarda yaşanan bu görüntüler, olası kazalara davetiye çıkarırken sürücülerin de tepkisine neden oldu. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için yaya geçitleri ile üst geçitleri kullanmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.