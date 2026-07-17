Adıyaman'da 2026 Yılı Üçüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde sürdürülen kamu yatırımları ele alınırken, 24 kamu kurum ve kuruluşu tarafından yürütülen 193 proje değerlendirildi. Yılın ilk altı ayında bu yatırımlar için 5,4 milyar lira harcama yapıldığı açıklanırken, devam eden projelerin son durumu ile kurumlar arasındaki koordinasyon çalışmaları da masaya yatırıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda il genelindeki yatırımlar, sosyoekonomik gelişmeler ve devam eden projeler değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Abdullah Küçük, 2026 yılının ilk altı ayını kapsayan ikinci dönem itibarıyla Adıyaman'da merkezi ve yerel yönetimler tarafından 24 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 193 yatırım projesinin yürütüldüğünü söyledi.

Vali Küçük, toplam yatırım tutarının 125 milyar lira olduğunu belirterek, 2026 yılı için ayrılan 20,9 milyar liralık ödeneğin ilk altı aylık bölümünde 5,4 milyar lira harcandığını ve yıllık nakdi gerçekleşme oranının yüzde 26,1 seviyesine ulaştığını ifade etti.

Genel bütçeli yatırımcı kuruluşların programında 155 proje bulunduğunu aktaran Küçük, bu projeler için 2026 yılında 15 milyar lira ödenek öngörüldüğünü, dönem sonu itibarıyla 4,8 milyar liralık harcama yapılarak yüzde 30,4 nakdi gerçekleşme sağlandığını kaydetti.

Mahalli idarelerin yatırım programında ise 38 proje yer aldığını belirten Küçük, bu projeler için ayrılan 5,1 milyar liralık ödeneğin 649 milyon lirasının kullanıldığını ve gerçekleşme oranının yüzde 12,71 olduğunu açıkladı.

Toplantıda ayrıca 193 yatırım projesinden 12'sinin tamamlandığı, 130'unun yapım aşamasında olduğu, 47 projenin ihale ve sözleşme sürecinde bulunduğu, 4 projenin ise tasfiye edildiği bilgisi paylaşıldı.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcilerinin devam eden projelere ilişkin sunumlarının ardından tamamlandı.