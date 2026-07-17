Adıyaman kent merkezindeki Gölbaşı Caddesi'nde bulunan bazı banka ATM'leri, elektrik kesintisi nedeniyle günlerdir hizmet dışı kaldı. Kentin en yoğun noktalarından biri olan Adıyaman Lisesi çevresinde yaşanan sorun, nakit işlem yapmak isteyen vatandaşların banka şubelerine yönelmesine neden olurken, emekliler, yaşlılar ve ATM kullanan çok sayıda kişi mağduriyet yaşadığını belirtti. Vatandaşlar, arızanın giderilerek ATM'lerin yeniden hizmete açılmasını istedi.

Adıyaman Lisesi çevresinde bulunan banka ATM'lerinin günlerdir çalışmadığını belirten vatandaşlar, özellikle sıcak havalarda banka şubelerine gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Vatandaşlar, Balıkesir Çarşısı'nın yıkımı sırasında ATM'lere enerji sağlayan elektrik kablolarının zarar gördüğünü öne sürerek, bu nedenle cihazların devre dışı kaldığını iddia etti.

Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Yıllardır banka ATM'lerinden işlerimizi görüyorduk. Deprem sonrası bu alana Balıkesir Çarşısı yapıldı. Çarşının yıkımından sonra ATM'lerin elektrik kablolarını kestiler ve günlerdir çalışmıyorlar. Bu bölgede birçok bankanın ATM'si bulunuyor. Havalar çok sıcak. Yaşlısı, emeklisi bankamatiklerin çalışmaması nedeniyle çarşıdaki banka şubelerine gitmek zorunda kalıyor. Yetkililerden ATM'lerin bir an önce yeniden çalıştırılmasını ve elektriklerinin bağlanmasını istiyoruz. Madem Balıkesir Çarşısı'nı yıktınız, ATM'leri neden devre dışı bıraktınız? Vatandaşı düşünen yok. Bu alanlarda pislikten ve tozdan da geçilmiyor."

Vatandaşlar, ATM'lerin yeniden hizmet vermesi için gerekli çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını talep etti.