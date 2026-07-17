Adıyaman Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını, muhtarların taleplerini ve çözüm bekleyen konuları değerlendirdi. İl Özel İdaresi kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, köylerde yaşanan sorunlar ve öncelikli ihtiyaçlar ele alınırken, muhtarlar taleplerini doğrudan Vali Yardımcısı Göktaş'a iletme fırsatı buldu.

Toplantıya Uzunköy Muhtarı Alişan Özdoğan, Yazıbaşı Muhtarı Mehmet Tekyıldız, Sarıkaya Muhtarı Ali Rıza Bildik, Kayaönü Muhtarı Hüseyin Rahatsız, Çamyurdu Köyü Muhtarı Abuzer Memeli, Karaağaç Muhtarı Ercan Ekinci, Yenimahalle Muhtarı Hasan Coşkun, Yenisanayi Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Erkmen, Ahmet Hoca Köyü Muhtarı Ali Çıra, Mestan, Kotur, Gökçay ve Bağlıca köyü muhtarları katıldı. Toplantıda ayrıca Ziraat Odası Başkan Adayı Hüseyin Gözübüyük ile Op. Dr. İbrahim Çevik de yer aldı.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda ulaşım, yol, altyapı ve kırsal hizmetlerle ilgili talepler değerlendirildi. Muhtarlar köylerinin öncelikli ihtiyaçlarını aktarırken, Ulubaba Türbesi'ne ulaşımı sağlayan yolun İl Özel İdaresi tarafından en kısa sürede yapılacağı belirtildi.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, kırsal mahallelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. İl Özel İdaresi'nin kırsalda yol, altyapı ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını planlı şekilde sürdüreceği kaydedildi.

Toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin değerlendirilmesi ile kurum müdürlerinin görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözü de hatırlatılarak, kırsalda yaşayan vatandaşların üretime ve ülke kalkınmasına sunduğu katkının önemine dikkat çekildi.