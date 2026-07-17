Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bostanlı köyü kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin köy yerleşimine ve bahçelere yaklaşması üzerine ekipler bölgede yoğun çalışma başlatırken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kahta ilçesine bağlı Bostanlı köyü kırsalında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek köy çevresine kadar ulaştı.

Alevlerin bahçelere yaklaşması üzerine ekipler köy çevresinde güvenlik önlemleri alırken, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun söndürme çalışması yürüttü.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangında çok sayıda ağacın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.