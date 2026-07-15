Gazeteci Abdurrahman Akçal, Kahta Öğretmenevi hakkında kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili yetkili kurumların sessiz kalmaması gerektiğini belirterek açıklama çağrısında bulundu. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu yönündeki bilgilerin kamuoyunun tamamen bilgisiz bırakılmasına gerekçe olamayacağını ifade eden Akçal, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeyecek ölçüde resmî bilgilendirme yapılmasının hem kurumlara duyulan güven hem de bilgi kirliliğinin önlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Kahta Öğretmenevi'ne ilişkin kamuoyunda gizli kamera ya da şüpheli cihaz bulunduğu, bazı odalarda konaklayan kişilerin görüntülerinin kaydedildiği, bu görüntüler üzerinden şantaj ve tehdit iddialarının gündeme geldiği, ayrıca bazı kişilerin hesaplarında yüklü miktarda para bulunduğu yönünde çeşitli iddiaların konuşulduğunu belirten Akçal, bir başka iddiaya göre ise olayın ilçeye yeni atandığı öne sürülen bir Cumhuriyet savcısının ailesiyle kaldığı odadaki klima içerisinde şüpheli bir cihaz fark etmesiyle adli makamlara taşındığının ileri sürüldüğünü aktardı.

Söz konusu iddiaların resmî makamlar tarafından doğrulanmadığını özellikle vurgulayan Akçal, soruşturmanın kapsamı, deliller ve suçlamalar hakkında kesin hüküm kurulamayacağını ifade etti. Buna rağmen kamuoyuna yansıyan bilgilere göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 personelin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığının konuşulduğunu hatırlatan Akçal, bunun bile olayın ciddiyetini gösterdiğini belirterek, kamuoyunun bu kişilerin hangi suçlamalarla tutuklandığını öğrenmesinin doğal bir beklenti olduğunu dile getirdi.

İddiaların doğru olması halinde bunun yalnızca adli bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Akçal, vatandaşların mahremiyetini, kamu kurumlarına duyulan güveni ve kamu tesislerinin güvenliğini ilgilendiren ciddi bir tablo ortaya çıkacağını söyledi. İddiaların gerçeği yansıtmaması halinde ise söylentilerin büyümesini önlemek ve kurumların itibarını korumak için resmî açıklamanın daha da önemli hale geldiğini belirterek, her iki durumda da sessizliğin çözüm olmayacağını kaydetti.

Akçal, soruşturmanın gizliliğinin temel bilgilendirmenin önünde engel olmadığını belirterek, olayın hangi genel suç başlıkları kapsamında yürütüldüğü, teknik ve idari inceleme yapılıp yapılmadığı ile kamu tesislerinde herhangi bir güvenlik riski tespit edilip edilmediğine ilişkin açıklama yapılabileceğini ifade etti.

Açıklamasında Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerine de çağrıda bulunan Akçal, Kahta Öğretmenevi'nde gerçekten gizli kamera ya da şüpheli cihaz bulunup bulunmadığı, odalarda teknik inceleme yapılıp yapılmadığı, klima, priz, yangın sensörü, televizyon, modem ve diğer dijital sistemlerin kontrol edilip edilmediği, tutuklanan personellerin hangi suçlamalarla işlem gördüğü, soruşturmanın gizli kamera iddialarıyla mı yoksa başka bir konu kapsamında mı yürütüldüğü, şantaj ve yüklü para iddialarının dosyada yer alıp almadığı ile personel hakkında idari işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin soruların cevaplanmasını istedi.

Olayın yalnızca Kahta Öğretmenevi ile sınırlı görülmemesi gerektiğini de dile getiren Akçal, öğretmenevleri, kamu misafirhaneleri, sosyal tesisler ve diğer kamu konukevlerinde teknik güvenlik taraması yapılıp yapılmadığının da kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti. Vatandaşların kamu tesislerinde güven içerisinde konaklaması gerektiğini vurgulayan Akçal, bu güvenin ancak denetim, tedbir ve şeffaflıkla sağlanabileceğini söyledi.

Resmî makamların sessiz kalmasının bilgi kirliliğini artırdığını ifade eden Akçal, açıklama yapılmadıkça dedikodu ve doğrulanmamış iddiaların yayılmaya devam edeceğini belirtti. Hiç kimsenin yargı kararı olmadan suçlu ilan edilmemesi gerektiğini vurgulayan Akçal, masumiyet karinesine dikkat çekerek kamuoyunun beklentisinin dedikodu değil, resmî ve güven veren bir bilgilendirme olduğunu söyledi. Açıklamasını ise, "Kahta Öğretmenevi'nde ne oldu ve bu iddiaların ardından vatandaşın mahremiyetini korumak için hangi tedbirler alındı?" sorusuyla tamamladı.