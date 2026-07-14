Kahta Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Abdullah Akkaş, görev süresinin sonunda gösterdiği hizmetler dolayısıyla Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirildi. Akkaş, kendisini bu ödüle layık gören Kaymakam Soysal'a teşekkür ederek, belgenin kendisi için anlamlı bir hatıra olduğunu söyledi.

Görev süresinin sonunda verilen Başarı Belgesi'nin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Abdullah Akkaş, kamu hizmetinde görev yapmanın sorumluluğunu her zaman taşımaya çalıştığını belirtti.

Akkaş, yaptığı açıklamada, "Görev sürecimin sonunda şahsımı Başarı Belgesi'ne layık gören değerli Kaymakamımız Sayın Muhammed Üsame Soysal Bey'e en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı takdir benim için her zaman kıymetli bir hatıra olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Abdullah Akkaş, desteklerinden dolayı Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'a teşekkür ederek, kendisine sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.