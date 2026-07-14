Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında Kâhta Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Çetin Atalay görevine başladı. Polatlı Cumhuriyet Savcılığı görevinden Kâhta'ya atanan Atalay, ilçede adalet hizmetlerinin etkin, hızlı ve şeffaf şekilde yürütülmesi için çalışacaklarını söyledi.

HSK kararnamesi doğrultusunda Kâhta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanırken, Ankara Polatlı Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Mehmet Çetin Atalay ise Kâhta Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Göreve başlamasının ardından adli hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesine yönelik koordinasyon çalışmalarına başlayan Başsavcı Atalay, Kâhta'da görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Mehmet Çetin Atalay, "Kâhta ilçemizde adaletin tesisi, hukukun üstünlüğünün korunması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine en şeffaf, en hızlı şekilde ulaşması adına tüm yargı mensuplarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışacağız." dedi.