Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Alagüz, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, Kahta ilçesine bağlı Narince köyü yakınlarında meydana geldi. Asım Alagüz yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada 54 AAH 130 plakalı hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Alagüz'e kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Asım Alagüz, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.
Kaza, Kahta ilçesine bağlı Narince köyü yakınlarında yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Alagüz'e 54 AAH 130 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Alagüz için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
Asım Alagüz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Alagüz burada tedavi altına alındı.
Kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesine yönelik ekiplerin çalışması devam ediyor.