Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın amcasının oğlu Ahmet Hallaç, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 44 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitiren Ahmet Hallaç için Kahta Çağrı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında Hallaç ailesinin yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Cenaze namazının tamamlanmasının ardından Ahmet Hallaç'ın naaşı, dualar eşliğinde Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve ailesi, defin işlemlerinin ardından taziyeleri kabul etti.

Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Ahmet Hallaç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 44 yaşında yaşamını yitiren Hallaç'ın vefatının ardından cenaze programı Kahta Çağrı Camii'nde gerçekleştirildi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi, Hallaç ailesinin yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Ahmet Hallaç'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile ailesi, cenaze töreni sonrasında taziyeleri kabul etti.