Kahta Belediyesi öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülen Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören öğrencilere forma dağıtıldı. Kahta İlçe Stadı'nda düzenlenen programda çocuklar ve gençler formalarına kavuşurken, Adıyaman İl Şampiyonu olan Kahta Belediyespor U-13 Takımı da kazandığı kupaları Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ile Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a takdim etti. Sporcuların anlamlı jesti katılımcılar tarafından alkışlanırken, program hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Kahta Belediyesi'nin destekleriyle devam eden Yaz Spor Okulları kapsamında çocuklar ve gençler; futbol, yüzme, basketbol ve voleybol branşlarında uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Kurslarda öğrenciler hem sportif becerilerini geliştiriyor hem de yaz tatillerini sosyal ve verimli etkinliklerle değerlendirme fırsatı buluyor.

Program kapsamında kursiyer öğrencilere formaları teslim edilirken, Adıyaman İl Şampiyonu olma başarısı gösteren Kahta Belediyespor U-13 Takımı da kazandıkları kupaları Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ile Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şampiyon sporcuların bu anlamlı davranışı programa katılan protokol üyeleri ve ailelerden alkış aldı.

Kahta İlçe Stadı'nda düzenlenen programa Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, kursiyer öğrenciler ve aileleri katıldı.