Kahta Belediyesi, yapımı büyük ölçüde tamamlanan Oto Galericiler Sitesi'nde altyapı çalışmalarını başlatarak projede yeni bir aşamaya geçti. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının yapımını sürdüren belediye ekipleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından galerici esnafının modern iş yerlerine taşınmasını hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunun azalmasına da katkı sağlanması bekleniyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Oto Galericiler Sitesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Hallaç, belediye olarak galerici esnafının daha düzenli, güvenli ve modern bir ortamda hizmet verebilmesi amacıyla içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Altyapı yatırımlarının tamamlanmasının ardından Oto Galericiler Sitesi'nin kısa süre içerisinde hizmete açılacağını ifade eden Hallaç, şehir merkezindeki galerici esnafının yeni iş yerlerine taşınmasıyla hem çağdaş bir ticaret alanı oluşturulacağını hem de ilçe merkezindeki araç yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağını söyledi.

Kahta'nın gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Hallaç, Oto Galericiler Sitesi'nin ilçeye ve esnafa hayırlı olmasını temenni ederek çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü kaydetti.