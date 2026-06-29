Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Cendere Köprüsü'nde düzenlenen coğrafi işaretli yöresel ürünlerin tanıtım programına ilişkin açıklama yaptı. İşeri, tanıtım faaliyetlerinin daha geniş katılımla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, organizasyona yönelik değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Adıyaman Kahta Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğin amacına daha güçlü şekilde ulaşabilmesi için sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, turizm temsilcileri, esnaf ve basın mensuplarının da sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade eden İşeri, kamu kaynaklarıyla yapılan organizasyonların daha geniş katılımlı planlanmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Etkinliğin katılımcı yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İşeri, tanıtım çalışmalarının yalnızca kurumlar arasında gerçekleştirilen faaliyetlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, Kahta'nın tarihi, kültürel ve gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için tüm paydaşların katkısının önemli olduğunu söyledi.

Açıklamasının sonunda Kahta'nın tanıtımına katkı sağlayacak her çalışmayı desteklediklerini ifade eden İşeri, bundan sonraki organizasyonlarda basın ve ilgili paydaşların da davet edilmesinin faydalı olacağını kaydetti.