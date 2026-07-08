Adıyaman'ın Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 'Halk Buluşmaları' kapsamında belediyede vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

Belediyede gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi de katıldı. Programda vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Hallaç, ilçenin ihtiyaçlarına ilişkin talepleri dinleyerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların görüş ve önerilerinin belediye hizmetlerine yön verdiğini belirten Başkan Hallaç, Kâhta'nın ortak akıl ve istişare anlayışıyla yönetilmeye devam edeceğini ifade etti. Halkla doğrudan iletişimin önemine dikkat çeken Hallaç, hemşehrilerinin talep ve beklentilerini not aldıklarını, çözüm noktasında gerekli adımların kararlılıkla atılacağını belirtti. Başkan Hallaç, vatandaşlarla gönül bağı içerisinde hizmet üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, 'Bizim için en kıymetli yol gösterici halkımızın sesidir. Kâhta'mızı ortak akıl ve istişare kültürüyle yönetmeye, hemşehrilerimizle gönül gönüle olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.