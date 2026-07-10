Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğretmenlerin proje geliştirme kapasitesini artırmak ve öğrencileri bilim, teknoloji ile üretim temelli çalışmalarla buluşturmak amacıyla yeni eğitim projeleri masaya yatırıldı. Türkiye genelinde eğitimde proje kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen Öğretmen Proje Akademisi (ÖPA) Yönetim Kurulu, Kahta'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Kaymakam Muhammed Üsame Soysal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile görüştü. Görüşmelerde proje yazma atölyelerinden yapay zekâ destekli eğitim çalışmalarına, STEM ve robotik kodlamadan TEKNOFEST ile Erasmus+ faaliyetlerine kadar farklı alanlarda Kahta'da uygulanabilecek çalışmalar değerlendirildi. Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunacak eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin bilimsel düşünme, üretme ve geliştirme becerilerini destekleyecek ortak projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Öğretmen Proje Akademisi Yönetim Kurulu, eğitimde proje kültürünün yaygınlaştırılması, öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi ve öğrencilerin bilim ile teknoloji alanındaki çalışmalara katılımının artırılması amacıyla Kahta'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

ÖPA Yönetim Kurulu, ziyaret programı kapsamında Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ve Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile bir araya geldi. Görüşmelerde akademinin kuruluş vizyonu, Türkiye genelinde gerçekleştirmeyi planladığı eğitim faaliyetleri ve Kahta'da hayata geçirilebilecek projeler ele alındı.

Öğretmen Proje Akademisinin Türkiye'nin farklı illerinde öğretmenlere yönelik eğitim programları, proje yazma atölyeleri, yapay zekâ destekli eğitim çalışmaları, STEM, robotik kodlama, TEKNOFEST ve Erasmus+ alanlarında faaliyet yürütmeyi hedeflediği belirtildi.

Akademinin öğretmenlerin üretim ve proje geliştirme kapasitesini artırmayı, öğrencilerin ise yenilikçi eğitim imkânlarına erişimini desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.

Kahta'daki görüşmelerde öğretmenlerin proje geliştirme becerilerinin artırılması, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik çalışmalarla buluşturulması ve gönüllülük esasına dayalı eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması değerlendirildi. İlçenin eğitim çalışmalarına katkı sağlayabilecek ortak projeler hakkında da görüş alışverişi yapıldı.

ÖPA Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, “Öğretmen Proje Akademisi olarak yalnızca yerel ölçekte değil, Türkiye genelinde öğretmenlerimize ve öğrencilerimize dokunacak güçlü bir eğitim hareketliliğinin öncüleri olmayı hedefliyoruz. Kahta'da gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler, ilçemizde yürütülebilecek projeler adına son derece kıymetli istişarelere vesile oldu. Amacımız; öğretmenlerimizin proje, teknoloji ve yenilikçi eğitim alanlarında daha güçlü hale gelmesini sağlamak, öğrencilerimizi ise bilimsel düşünme, üretme ve geliştirme kültürüyle buluşturmaktır” denildi.

Öğretmen Proje Akademisi Yönetim Kurulu, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ile Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaretlerde gösterilen yaklaşım ve eğitime verilen destek nedeniyle teşekkür etti.

ÖPA'nın önümüzdeki dönemde Kahta'da yürütülecek projelerin yanı sıra Türkiye genelinde öğretmen eğitimleri, proje geliştirme çalışmaları, teknoloji temelli eğitim faaliyetleri ve sosyal fayda odaklı projeler üzerinde çalışmayı sürdüreceği bildirildi.