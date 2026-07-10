Adıyaman'da aynı aileden iki kardeşin farklı yıllarda Liselere Geçiş Sistemi sınavında 500 tam puan alması dikkat çeken eğitim başarılarından biri oldu. Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kerem Polat, 2026 LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puana ulaştı ve Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı. Kerem'in başarısı, ağabeyi Ahmet Yiğit Polat'ın 2023 yılında yine LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer almasının ardından aileye ikinci kez aynı sevinci yaşattı. Eğitimci anne ve babasının desteğiyle sınava hazırlanan Kerem Polat, uzun saatler boyunca ders çalışmak yerine düzenli ve planlı bir çalışma programı uyguladığını anlattı. Hazırlık döneminde telefon ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlardan uzak durduğunu belirten Polat, ağabeyinin üç yıl önce elde ettiği başarının kendisine motivasyon sağladığını söyledi.

Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kerem Polat, LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınavdaki 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Kerem Polat, açıklanan sonuçlarla Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Kerem'in ağabeyi Ahmet Yiğit Polat da 2023 yılında, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı dönemde girdiği LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu. Üç yıl arayla iki kardeşin aynı başarıya ulaşması Polat ailesine ikinci kez LGS birinciliği sevinci yaşattı.

Sınava eğitimci anne ve babasının desteğiyle hazırlandığını anlatan Kerem Polat, çalışma sürecinde düzenli ve planlı hareket ettiğini söyledi. Telefon, bilgisayar ve benzeri teknolojik cihazlardan uzak durduğunu ifade eden Polat, MEB tarafından hazırlanan deneme sınavlarından da yararlandığını belirtti.

Çok fazla ders çalışmaktan ziyade düzenli çalışmanın kendisine daha fazla katkı sağladığını dile getiren Kerem Polat, teknoloji kullanımını sınırlandırmasının da sınava hazırlanırken kendisine yardımcı olduğunu anlattı.

Ağabeyi Ahmet Yiğit Polat'ın 2023 yılındaki LGS başarısını kendisine örnek alan Kerem, lise tercihleriyle ilgili hedeflerini de paylaştı. Ağabeyinin eğitim gördüğü İstanbul Erkek Lisesi'ni düşündüğünü belirten Kerem Polat, Galatasaray Lisesi'nin de tercihleri arasında olabileceğini söyledi.

Kerem Polat, “Fazla çalışmanın çok da önemli olmadığını anladım. Çünkü girdiğim MEB'in deneme sınavlarında bunu fark ettim. Düzenli ders çalışmanın daha çok faydasını gördüm. Teknolojiden uzak durmamız gerekiyor çünkü teknoloji zihnimizdeki bulanıklığı artırıyor. Hedefim, abim İstanbul Erkek Lisesine gitti, onun izinden gitmek istiyorum. Galatasaray Lisesi'ni de düşünüyorum” dedi.

Türkiye birincileri arasına giren Kerem Polat için okulunda program düzenlendi. Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından tebrik edilen başarılı öğrenciye, Okul Müdürü Mehmet Ateş tarafından bilgisayar hediye edildi.

Baba Coşkun Polat, iki oğlunun da LGS'de aynı başarıya ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “2023'te deprem senesinde Kerem Polat'ın abisi Ahmet yine aynı şekilde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu ve bizi gururlandırmıştı. Bu yıl da Kerem oğlum bize bu sevinci yaşattı ve çok mutluyuz” diye konuştu.

Okul Müdürü Mehmet Ateş ise Kerem Polat'ın MEB tarafından sunulan eğitim kaynaklarından yararlandığını belirterek, “Öğrencimiz gerçekten efendi, saygılı ve Milli Eğitim Bakanlığının verdiği kitapları, MEBİ'de çıkan soruları ve denemeleri tek tek çözmüş ve bu konuda başarı elde etmiştir. Diğer öğrencilerimize de Milli Eğitim Bakanlığının EBA sitesinden ve MEBİ'de çıkan sorular ile denemeleri mutlaka çözmelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.