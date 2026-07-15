Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan darbe girişiminin Türkiye'nin bağımsızlığına, milli iradesine ve devletin kurumlarına yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Demir, milletin ortaya koyduğu kararlı duruş sayesinde darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını ifade etti.

15 Temmuz'un yalnızca seçilmiş yönetime değil, doğrudan millete ve devlete karşı gerçekleştirilen bir girişim olduğunu dile getiren Demir, Türk milletinin o gece canı pahasına demokrasiye sahip çıktığını söyledi. Milletin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek darbe girişimini engellediğini belirten Demir, bu mücadelenin Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak yer aldığını kaydetti.

Açıklamasında FETÖ'nün devletin çeşitli kurumlarına sızarak darbe girişimini gerçekleştirdiğini ifade eden Demir, darbe gecesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, güvenlik kurumları ve birçok stratejik noktanın hedef alındığını hatırlattı. Sivil vatandaşlara yönelik saldırılarda çok sayıda kişinin şehit olduğunu ve yaralandığını belirten Demir, milletin bu saldırılar karşısında geri adım atmadığını dile getirdi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen teşkilatlarının da 15 Temmuz gecesi meydanlarda yer aldığını ifade eden Demir, sendika üyelerinin demokrasiye sahip çıkmak için alanlarda bulunduğunu söyledi. O gece konfederasyon bünyesindeki bazı üyelerin şehit olduğunu, çok sayıda üyenin ise yaralandığını hatırlatan Demir, hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirtti.

15 Temmuz'un ardından milletin demokrasi nöbetleriyle milli iradeye sahip çıkmaya devam ettiğini ifade eden Demir, devlet ile millet arasındaki güçlü dayanışmanın darbe girişiminin başarısız olmasında belirleyici rol oynadığını kaydetti. Türkiye'nin bugün daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Demir, milli birlik ruhunun korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Açıklamasının sonunda darbe girişimlerini ve darbeci anlayışı lanetlediklerini ifade eden Mehmet Demir, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri ise minnetle andıklarını belirterek, milli irade ve demokrasiyi koruma kararlılığının süreceğini vurguladı.